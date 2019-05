All you need to know about Eastbourne Tennis 2019

The finest players in the world will once again be competing in Eastbourne next month.

Our very own Johanna Konta will be gunning for the title once again as will defending champion Caroline Wozniacki.

See below for all the details and a list of players who have already confirmed. Remember to keep checking the Eastbourne Herald website to check on any big name wild card announcements.

The last few years has seen the likes of Andy Murray and Novack Djokovic grace the grass courts of Devonshire Park. Who knows who will arrive this year...Serena Williams or a Roger Federer perhaps?

When: June 23 - June 29

Where: Devonshire Park, Eastbourne

Defending champions: Caroline Wozniacki and Mischa Zverev

Surface: Grass (outdoors)

Total Prize money Women $753 900

Total Prize money Men: $661 085

Most titles: Martina Navratilova (11)/Feliciano Lopez (2)

Where to get tickets: https://www.lta.org.uk/major-tennis-events/british-major-events/nature-valley-international/tickets-2019/

Tournament Director: Gavin Fletcher

Wild cards: TBC

Players confirmed:

Women: Kiki Bertens (NED) 4, Elena Svitolina (UKR) 6, Karolina Pliskova (CZE) 7, Sloane Stephens (USA) 8, Ashleigh Barty (AUS) 9, Aryna Sabalenka (BLR) 10, Carolina Wozniacki (DEN) 12, Belinda Bencic (SUI) 15, Anett Kontaveit (EST) 16, Wang Qiang (CHN) 17, Julia Goerges (GER) 18, Elise Mertens (BEL) 20, Daria Kasatkina (RUS) 21, Bianca Andreescu (CAN) 23, Donna Vekic (CRO) 24, Hsieh Su-Wei (TPE) 25, Lesia Tsurenko (UKR) 26, Jelena Ostapenko (LAT) 27, Mihaela Buzarnescu (ROM) 29, Danielle Collins (USA) 30, Carla Suarez Navarro (ESP) 31, Alliaksandra Sasnovich (BLR) 32, Dominika Cibulkova (SVK) 33, Camila Giorgi (ITA) 34, Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 36, Sofia Kenin (USA) 37, Yulia Putintseva (KAZ) 38, Maria Sakkari (GRE) 39, Barbora Strycova (CZE) 40, Johanna Konta (GBR) 42, Marketa Vondrousova (CZE) 44, Katerina Siniakova (CZE) 45, Saisai Zheng (CHN) 46, AJla Tomljanovic (AUS) 47, Shuai Zhang (CHN) 48, Anna-Lena Friedsam (GER) 50, Alison Riske (USA) 52, Alize Cornet (FRA) 53, Ons Jabeur (TUN) 56, Ekaterina Alexandrova (RUS) 58, Tatjana Maria (GER) 59, Kirsten Flipkens (BEL) 60, Monica Puig (PUR) 61, Margarita Gasparyan (RUS) 62

Men: Marko Cecchinato (ITA) 19, Guido Pella (ARG) 21, Gilles Simon (FRA) 28, Dusan Lajovic (SRB) 31, Djere Laslo (SRB) 32, Matteo Berrettini (ITA) 33, Fernando Verdasco (ESP) 38, Richard Gasquet (FRA) 39, Pierre-Hugues Herbert (FRA) 40, Hubert Hurkacz (POL) 41, Jeremy Chardy (FRA) 42, Radu Albot (MDA) 44, Cameron Norrie (GBR) 45, Mikhail Kukushkin (KAZ) 47, Pablo Cuevas (URU) 49, Taylor Fritz (USA) 52, Reilly Opelka (USA) 53, Philipp Kohlschreiber (GER) 56, John Millman (AUS) 57